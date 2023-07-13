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"Это не о пациентах": Разумков о законопроекте по медканабису

13 июля, 2023 четверг
17:23
Общество Дмитрий Разумков

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что законопроект по легализации медицинского каннабиса не отвечает интересам людей и украинской экономики

Об этом он сказал в эфире "Еспресо".

"Против обеспечения больных или нуждающихся в таких медикаментах лекарствами в стенах Рады нет. Это манипуляция лоббистов этой истории. Я поддерживаю производство препаратов с каннабиноидами на территории Украины и обеспечение лекарствами наших пациентов. Этот законопроект не об этом, он о том, чтобы выращивать Здесь. Закладываются такие нормы, которые вредят и созданию производства таких медикаментов", - считает он.

По словам Разумкова, законопроект установит мораторий до 2028 года на ввоз каких-либо веществ для производства медсредств украинского производства.

"Разрешается завозить таблетки или масла. Если мы говорим о вывозе, то устанавливается нулевая квота. Все, что будет здесь выращиваться - будет экспортироваться. Речь не идет об украинской экономике и пациентах. Для того чтобы обеспечить пациентов уже завтра соответствующими лекарствами, нужно изменить одно постановление Кабмина. Это вопрос двух-трех дней. Не нужно создавать дополнительные структуры для контроля, не нужно создавать истории по лицензиям, содержащим коррупционную составляющую, в этом законопроекте ничего не будет прописано о контроле, о том, как это происходит, кто будет контролировать, какой объем должен оставаться в государстве. Как будет функционировать эта отрасль. Это не об этом, это не о пациентах", - подытожил нардеп.

Что известно о лекарствах на основе медицинского каннабиса

Каннабис - это психоактивное средство, которое добывается из растений конопли. Различают два его основных активных вещества - каннабидиол (КБД) и тетрагидроканабинол (ТГК). Именно от их соотношения зависит, какие свойства имеет тот или иной вид каннабиса.

Препараты на основе медицинского каннабиса используют для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств. Также такие препараты используются в лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза. Также это лекарство облегчает боль тяжелобольным и паллиативным больным, в частности пациентам с онкозаболеваниями и пациентам с ВИЧ.

Медицинский каннабис как лекарство используется в более чем 50 странах мира, среди которых Германия, Испания, Нидерланды, Италия, Чехия, Франция, Португалия, Польша, Греция, Австрия, Дания, Бельгия, Норвегия, а также Великобритания, США и Канада.

История с принятием закона о легализации медицинского каннабиса в Украине

В июле 2021 года Верховная Рада не поддержала законопроект о медицинском каннабисе №5596. Документ вернули на доработку. Тогда народный депутат Николай Княжицкий отмечал , что в законопроекте о каннабисе должен быть четко прописан контроль за выращиванием конопли.

В ноябре 2021 года законопроект о медицинском каннабисе вынесли на общественное обсуждение.

10 июня 2022 года Верховная Рада зарегистрировала правительственный законопроект о медицинском каннабисе под номером 7457. Перед тем правительство поддержало легализацию медицинского каннабиса в Украине.

Ряд украинских общественных организаций потребовал от Верховной Рады принять упомянутый законопроект. Законопроект под названием "О регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны" предусматривает не полный легалайз, но дает разрешение на использование растения только в медицинских и научных целях.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что целесообразность терапевтического применения конопли подтверждена учеными для таких состояний. Паллиативная помощь (в основном препараты на основе каннабиса применяют для облегчения комплекса симптомов у онкобольных, нуждающихся в помощи, включая облегчение боли, расстройств питания, налаживание сна).

7 июля в Минздраве заявили о поддержке законопроекта о легализации медицинского каннабиса.

Верховная Рада Украины на заседании 13 июля поддержала в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Здоровье
Верховная Рада
Дмитрий Разумков
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