Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Новиков подчеркнул: когда в ответ на "неудобные" вопросы власти насылают прокуроров – это не единство, а путинизм. И кратко изложил содержание своих комментариев за последние дни.

"Краткое содержание моих комментариев и интервью за последние трое суток.

– Илья, Илья, там СБУ выложило показания Медведчука, что же теперь будет с Порошенко?

- Ничего.

– Но почему?! Там же такие показания!! Такие!!!

– Поьтому что них*я плюс Медведчук на швабре это все еще них*я.

– Пан Илья, а прокомментируйте, пожалуйста, что с трубой нефтепровода.

– С трубой все хорошо, трубу из госсобственности про*бали. Порошенко к ней отношения не имеет.

– Но Медведчук говорит, что имеет…

– Потому что как приспичит на обмен и к куму, еще и не то скажешь.

– Пан Илья, а как же национальное единство?

– Единство важно, мы еще можем его сохранить, если СБУ прекратит постить видосики и займется коллаборантами

– Но Арестович говорил, что единство ваши нарушили еще в марте вопросами о разминировании Чонгара.

– "Если вы будете спрашивать о неудобном, мы пришлем к вам прокуроров" – это не единство, а путинизм. И да, мы единство блюдем, потому что неудобных вопросов к власти действительно много и не только у нас, и все это понимают. Но ждут до конца войны".

В понедельник, 23 мая, СБУ опубликовала показания Медведчука о якобы причастности пятого президента Украины Петра Порошенко к схемам покупки угля с оккупированных территорий и выводу из госсобственности участка нефтепровода. В "Европейской солидарности" отметили, что все "заявления" Медведчука в адрес Петра Порошенко – это очевидная информационная диверсия в интересах страны-агрессора, поскольку нарушение внутриполитического единства сегодня будет работать не на украинские интересы.

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий назвал обнародованные СБУ заявления арестованного Виктора Медведчука "позорной спецоперацией".

Народный депутат Алексей Гончаренко считает заявления кума президента РФ Путина Виктора Медведчука неуместными и призывает всех оставить политические споры до победы в войне с Россией.

Заместитель главного редактора "Украинской правды" Евгений Будерацкий также раскритиковал обнародование СБУ обвинения арестованного Виктора Медведчука в адрес Петра Порошенко, и напомнил о других темах, интересующих общество и касающихся компетенции СБУ.

Служба безопасности Украины обнародовала на сайте повестки вызова Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Арсена Авакова и Максима Тимченко на допрос по "угольному делу"

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