"Это не о единстве, а о путинизме": Илья Новиков призвал СБУ взяться за коллаборантов вместо "постить видосики"
Адвокат Илья Новиков считает, что единство в Украине можно сохранить, при условии, что Служба безопасности Украины займется коллаборантами и прекратит "постить видосики"
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Новиков подчеркнул: когда в ответ на "неудобные" вопросы власти насылают прокуроров – это не единство, а путинизм. И кратко изложил содержание своих комментариев за последние дни.
"Краткое содержание моих комментариев и интервью за последние трое суток.
– Илья, Илья, там СБУ выложило показания Медведчука, что же теперь будет с Порошенко?
- Ничего.
– Но почему?! Там же такие показания!! Такие!!!
– Поьтому что них*я плюс Медведчук на швабре это все еще них*я.
– Пан Илья, а прокомментируйте, пожалуйста, что с трубой нефтепровода.
– С трубой все хорошо, трубу из госсобственности про*бали. Порошенко к ней отношения не имеет.
– Но Медведчук говорит, что имеет…
– Потому что как приспичит на обмен и к куму, еще и не то скажешь.
– Пан Илья, а как же национальное единство?
– Единство важно, мы еще можем его сохранить, если СБУ прекратит постить видосики и займется коллаборантами
– Но Арестович говорил, что единство ваши нарушили еще в марте вопросами о разминировании Чонгара.
– "Если вы будете спрашивать о неудобном, мы пришлем к вам прокуроров" – это не единство, а путинизм. И да, мы единство блюдем, потому что неудобных вопросов к власти действительно много и не только у нас, и все это понимают. Но ждут до конца войны".
- В понедельник, 23 мая, СБУ опубликовала показания Медведчука о якобы причастности пятого президента Украины Петра Порошенко к схемам покупки угля с оккупированных территорий и выводу из госсобственности участка нефтепровода. В "Европейской солидарности" отметили, что все "заявления" Медведчука в адрес Петра Порошенко – это очевидная информационная диверсия в интересах страны-агрессора, поскольку нарушение внутриполитического единства сегодня будет работать не на украинские интересы.
- Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий назвал обнародованные СБУ заявления арестованного Виктора Медведчука "позорной спецоперацией".
- Народный депутат Алексей Гончаренко считает заявления кума президента РФ Путина Виктора Медведчука неуместными и призывает всех оставить политические споры до победы в войне с Россией.
- Заместитель главного редактора "Украинской правды" Евгений Будерацкий также раскритиковал обнародование СБУ обвинения арестованного Виктора Медведчука в адрес Петра Порошенко, и напомнил о других темах, интересующих общество и касающихся компетенции СБУ.
- Служба безопасности Украины обнародовала на сайте повестки вызова Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Арсена Авакова и Максима Тимченко на допрос по "угольному делу"
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