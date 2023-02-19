Об этом сообщает AP.

По словам Орбана, ЕС "раздувал огонь войны", когда ввел санкции против России и предоставил Украине деньги и оружие, вместо того чтобы искать мирные переговоры.

"Когда Россия начала атаку, Запад не изолировал конфликт, а поднял его на общеевропейский уровень. Война в Украине - это не конфликт между армиями добра и зла, а между двумя славянскими странами, воюющими друг против друга. Это их война, а не наша", - сказал Орбан под обращение к нации под лозунгом "Мир и безопасность".

Он назвал Венгрию частью западного мира, но подчеркнул, что Будапешт не прекратит отношения с РФ, потому что это противоречит национальным интересам.

"Мы поддерживаем наши экономические отношения с Россией, и фактически мы рекомендуем всему западному миру делать то же самое, потому что без отношений не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров", – рассказал Орбан.