"Это не наша война": Орбан призвал ЕС отказаться от поддержки Украины
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции ЕС против Москвы и помощь Киеву привели к эскалации в войне РФ против Украины
Об этом сообщает AP.
По словам Орбана, ЕС "раздувал огонь войны", когда ввел санкции против России и предоставил Украине деньги и оружие, вместо того чтобы искать мирные переговоры.
"Когда Россия начала атаку, Запад не изолировал конфликт, а поднял его на общеевропейский уровень. Война в Украине - это не конфликт между армиями добра и зла, а между двумя славянскими странами, воюющими друг против друга. Это их война, а не наша", - сказал Орбан под обращение к нации под лозунгом "Мир и безопасность".
Он назвал Венгрию частью западного мира, но подчеркнул, что Будапешт не прекратит отношения с РФ, потому что это противоречит национальным интересам.
"Мы поддерживаем наши экономические отношения с Россией, и фактически мы рекомендуем всему западному миру делать то же самое, потому что без отношений не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров", – рассказал Орбан.
- 18 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что он ездил в Минск, чтобы призвать к прекращению огня и началу мирных переговоров.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное