"Это не наша война и нас там нет": Хезболла ответила о рекрутировании россиянами ливанских воинов
Игорь Осташ, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ливане, отметил, что среди военных наемников на российской стороне есть небольшое количество сирийцев, а что касается ливанских боевиков, то можем однозначно говорить, что таких почти нет
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Игорь Осташ прокомментировал по вопрос о рекрутировании частными военными компаниями бойцов с Ближнего Востока для участия в войне на стороне РФ.
"Это очень точечные и единичные случаи, нет массового рекрутирования, потому что сейчас во всем мире работает мощный образ украинской армии, которую все боятся. Соответственно, понимают, что копейки или доллары не смогут компенсировать то, что может случиться на фронтах в Украине ", – объяснил посол.
Игорь Осташ добавил, что была информация, что вроде бы рекрутируются многие воины ливанской Хезболлы (шиитская парамилитарная исламистская организация, - ред.).
"Был такой дипломатический важный ход с нашей стороны, и я лично встретился с руководством Хезболлы и напрямую спросил: "Есть ли попытки рекрутирования и будут ли ваши боевики в Украине?". На этот вопрос я услышал четкий и конкретный ответ: "Это не наша война и нас там нет". Я думаю, это соответствует действительности", – подчеркнул дипломат.
Осташ отметил, если есть сирийцы со стороны российских сил, это небольшое количество, к тому же однозначно можем говорить, что среди военных наемников почти нет ливанцев.
- Ранее, Евросоюз наложил санкции на сирийцев, вербовавших наемников для войны в Украине на стороне РФ
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