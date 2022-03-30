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"Это не наша война": бывший военный РФ призвал сослуживцев отказываться выполнять преступные приказы

30 мартa, 2022 среда
12:42
война с Россией

Россиянин, служивший в российских вооруженных силах, записал видеообращение к своим сослуживцам, в котором призывает их отказываться ехать в Украину и выполнять преступные приказы

Видео обнародовала Служба безопасности Украины в "Фейсбуке".

"Я как бывший военнослужащий вооруженных сил России хочу обратиться к бывшим сослуживцам и тем, кто сейчас служит... Вспомните, как вы давали присягу: каждый из вас отчитывался в том, что вправе не выполнять преступные приказы. вас есть родственники и друзья в Украине, а вы их убиваете, калечите и лишаете крова", – сказал мужчина, который представился Вадимом Бердяевым и представился как гражданин России.

Он добавил, что служил старшим мичманом в Северном флоте российских вооруженных сил в городе Североморск, а недавно ушел на пенсию.

"Я до начала войны со своей семьей жил в Украине, в городе Изюм, где имел бизнес. Сейчас мой город Изюм и дома всех родственников жены полностью уничтожены и разрушены. Город постоянно подвергается бомбардировкам", – сказал он.

Поэтому мужчина должен был уехать из города, чтобы спастись и спасти семью.

Он добавил, что Россия ведет войну исключительно по преступному желанию Путина, пытающегося таким образом удовлетворить свои собственные амбиции и реализовать план по возрождению российской империи.

"Это не наша война. Это не война россиян против народа Украины. Это захватническая война. Это война психопата Путина, который может уничтожить ядерным оружием не только Украину, но и весь мир!" – заявил он.

  • Напомним, кафиры за сутки 180 раз обстреляли Харьковщину из "Градов".

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СБУ
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