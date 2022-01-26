"Это не наша позиция": премьер Хорватии извинился перед украинцами из-за заявления президента

Об этом он написал на правительственной странице в Twitter.



Ранее президент Хорватии заявил, что Украине не место в НАТО, а Революцию Достоинства назвал "переворотом". Также он сказал, что выведет "последнего хорватского солдата" в случае эскалации в Украине.



"Учитывая, что наших солдат в Украине нет, а дислоцирующийся в Польше контингент вернулся, я не знаю, каких солдат думает выводить президент. Его заявление о коррупции в Украине - это не наша позиция, и я от имени правительства прошу прощения перед украинцами за такие несуразности", - написал Пленкович.

Напомним, 8 декабря 2021 года премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и Владимир Зеленский подписали совместную Декларацию по европейской перспективе Украины. Позже Миланович раскритиковал этот визит из-за напряженности на украинской границе.