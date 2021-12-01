"Это не мои полномочия": Ермак заявил, что не давал Бурбе указаний перенести операцию по задержанию вагнеровцев
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отрицает, что передавал экс-руководителю Главного управления разведки Минобороны Василию Бурбе команду перенести завершение операции по задержанию боевиков российской ЧВК Вагнера
Об этом Ермак сказал в интервью РБК-Украина.
Ермак заявил, что не имеет полномочий давать такие указания.
"Господин Бурба действительно зашел ко мне, он пытался получить от меня ответы на какие-то вопросы. На что, очень хорошо это помню, я повторил, что не имею права отвечать, и вообще это не мои полномочия - давать ему какие-либо указания. И, естественно, я не получал никаких команд и указаний от президента", - сказал Ермак.
По словам главы ОПУ, президент Владимир Зеленский лично ведет все, что связано с разведывательными органами.
"Иногда, если президент считает нужным, он приглашает меня присутствовать на каких-то встречах, но никаких поручений от него по этому поводу у меня не было. Соответственно я не мог давать никаких указаний господину Бурбе", - отметил глава ОП.
- Напомним, журналист Юрий Бутусов заявил, что 24 июля 2020 года на совещании с участием президента Владимира Зеленского, первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, заместителя руководителя ОП по обороне Романа Машовца, экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбы и бывшего первого заместителя главы СБУ Руслана Баранецкого глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что операцию по вагнеровцам проводить нельзя. По словам Бутусова, Ермак сослался на переговоры с помощником президента России Дмитрием Козаком и на то, что задержание вагнеровцев помешает началу очередного перемирия на Донбассе, и потребовал перенести начало операции. По данным Бутусова, Зеленский поддержал эту идею, поэтому вылет вагнеровцев из Минска был отложен на 30 июля 2020 года.
- 29 июля 2020 года белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, являющихся "боевиками неофициальной российской ЧВК Вагнера".
- Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак отрицали проведение операции. Однако Зеленский впоследствии заявил, что рассказал Лукашенко о спецоперации по задержанию вагнеровцев.
- В Bellingcat рассказали о деталях расследования по делу вагнергейта.
- ВСК по вагнеровцам обнародовала промежуточный отчет, в котором подтвердила проведение "спецоперации" по задержанию боевиков и отрицает утечку информации с украинской стороны.
- 19 ноября бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что президент Владимир Зеленский через главу ОПУ Андрея Ермака приказал перенести активную фазу операции в отношении вагнеровцев.
- 26 ноября президент Зеленский рассказал, что бывший глава разведки Василий Бурба слил операцию по ЧВК Вагнера, когда его идеи были разрушены РФ.
- Во вторник, 30 ноября, Верховная Рада одобрила проект постановления о промежуточном отчете временной следственной комиссии по расследованию возможных противоправных действий госслужащих и других лиц, которые могли способствовать нарушению суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу нацбезопасности.
- 30 ноября руководитель Офиса президента Андрей Ермак дал показания ГБР по делу вагнеровцев.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.14
Покупка 27.14Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 30.63Продажа 31.05
- Актуальное
- Важное