"Это не мои полномочия": Ермак заявил, что не давал Бурбе указаний перенести операцию по задержанию вагнеровцев

Об этом Ермак сказал в интервью РБК-Украина.



Ермак заявил, что не имеет полномочий давать такие указания.

"Господин Бурба действительно зашел ко мне, он пытался получить от меня ответы на какие-то вопросы. На что, очень хорошо это помню, я повторил, что не имею права отвечать, и вообще это не мои полномочия - давать ему какие-либо указания. И, естественно, я не получал никаких команд и указаний от президента", - сказал Ермак.

По словам главы ОПУ, президент Владимир Зеленский лично ведет все, что связано с разведывательными органами.

"Иногда, если президент считает нужным, он приглашает меня присутствовать на каких-то встречах, но никаких поручений от него по этому поводу у меня не было. Соответственно я не мог давать никаких указаний господину Бурбе", - отметил глава ОП.