"Это не мелочи для нас". Зеленский попросил Макрона посодействовать разблокированию 8 млрд евро макрофина для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в понедельник попросил его помочь с разблокированием макрофинансовой помощи, которую должен предоставить ЕС
Об этом Зеленский заявил в видеообращении в понедельник.
"Я попросил господина президента (Макрона) помочь нам разблокировать макрофин, который затормозился в Европе. Хочу напомнить всем лидерам, что это 9 миллиардов евро. Это не мелочи для нас, а важные социальные вещи – это наши пенсии, это наши заработные платы, поддержка для переселенцев, и потому мы ожидаем соответствующих решений конкретных государственных деятелей", – сказал он.
Отметим, что в официальном сообщении о беседе президентов Украины и Франции об этом не упоминалось.
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