Об этом Зеленский заявил в видеообращении в понедельник.

"Я попросил господина президента (Макрона) помочь нам разблокировать макрофин, который затормозился в Европе. Хочу напомнить всем лидерам, что это 9 миллиардов евро. Это не мелочи для нас, а важные социальные вещи – это наши пенсии, это наши заработные платы, поддержка для переселенцев, и потому мы ожидаем соответствующих решений конкретных государственных деятелей", – сказал он.

Отметим, что в официальном сообщении о беседе президентов Украины и Франции об этом не упоминалось.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb