Это не конец света: лидер "Динамо" удивил оптимистическим заявлением после третьего подряд поражения в ЛЧ

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

По словам Бущана, динамовцы не заслуживали поражения 0:1 в домашней игре против испанской "Барселоны" в 4-м туре Лиги чемпионов.

"Думаю, что счет не по игре. Мы старались, и было много моментов, в которых "Барселону" спас вратарь. Расстроены результатом. Просмотрим этот матч и сделаем выводы. Результат так себе, мы настраивались на победу и играли на победу. Думаю, это было сегодня видно, игра с нашей стороны получилась хорошей. Но, к сожалению, проиграли", - сказал Бущан.

Он напомнил, что "Динамо" все еще сохраняет шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

"Ситуация в группе – это не конец света. Мы не опускаем руки, впереди еще два матча. Весной у нас еще есть шансы продолжить выступление в еврокубках", - убежден Бущан.

"Динамо" с 1 очком осталось на последней позиции в группе D. "Барселона" с 6 пунктами занимает вторую позицию. Лидирует с 12 баллами немецкая "Бавария", португальская "Бенфика" с 4 очками находится на третьей строчке.

В 5-м туре "Динамо" сыграет в Киеве против "Баварии", а заключительный матч группового раунда проведет в Лиссабоне с "Бенфикой".

Две лучшие команды из группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатель третьего места продолжит борьбу в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, 2 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве уступило "Барселоне".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне в домашней игре с "Барселоной" заслуживали как минимум ничью.

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