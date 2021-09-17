Это не команда, а х**ня какая-то, - экс-тренер сборной Украины Сабо раскритиковал "Зарю"

Об этом сообщает "Трибуна".



По словам Сабо, он не спал всю ночь.



"Не могу и не хочу ничего объяснять. Я очень сердит на "Зарю", не спал всю ночь. Это не команда, это х**ня какая-то. Зачем они играют на международной арене? Чтобы набраться стыда? Стыдно смотреть. Зачем им занимать третье место, медали и так далее? Может, не надо к этому стремиться? Приехала команда, а их там закидали, бл*ть. Пропустили 3 гола. Но это еще нормально, могло быть 6. Что это за команда такая?" - сказал Йожеф Сабо.

Луганская команда играет в группе C. "Заря" после поражения (1:3) в 1-м туре занимает в таблице третье место.



Итальянская "Рома", которая забила болгарскому ЦСКА 5 голов, идет первой. Следом - норвежский "Бодо-Глимт", который победил "Зарю".



В следующем туре "Заря" сыграет против "Ромы". Матч состоится 30 сентября.