Это не хаотические обстрелы, а планомерное уничтожение украинской нации, - Кузик

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо.TV"



"Обстрелы Киева происходят не потому, что россияне подошли ближе к столице, а потому, что они пытаются посеять панику. Они решили террор среди гражданского населения, что запугать мирных украинцев. Но хочу их разочаровать. Они немного ошиблись, потому что рассчитывали на собственную ментальность. Украинцев как россиян не запугать. И эти обстрелы гражданского населения и объектов инфраструктуры являются частью не ярости, а планомерного уничтожения украинской нации", - рассказал Кузик.



Кузик добавил, что сегодня наступление на Киев со стороны российских оккупантов невозможно, поскольку они не накопили достаточное количество войск и техники. По его словам, из Левобережной части Киева оккупанты сосредоточили силы на Харьковском направлении, а из Житомирского они имеют временные тактические преимущества.



"Еще хочу заметить одну вещь. Сейчас, когда наступило такое время, то наши права, жизнь, здоровье не гарантирует Конституция и ни одна международная организация. Мы свое право жить как украинская нация должны выгрызть, убивая оккупанта. Это горькая правда жизни. Но, на мой взгляд, это единственный наш выход и чем качественнее мы сделаем эту работу, тем быстрее это закончится." – добавил Кузык.

Напомним, утром 15 марта в столице Украины раздался ряд взрывов, воздушная тревога работала почти 3 часа.

Три человека погибли и пятеро получили травмы в результате обстрелов многоэтажки в Святошинском районе Киева