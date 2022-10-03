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"Это не флаг": певица Королева оправдалась за свое желто-синее выступление в Москве

3 октября, 2022 понедельник
12:41
Таблоид

Российская певица Наташа Королева объяснила, почему пела на сцене в Москве в синем платье на фоне желтых полотен, чем испугала россиян

Свое выступление россиянка прокомментировала на одной из российских радиостанций.

Российская артистка, уроженка Украины, вышла на сцену в синем платье, а во время номера позади нее появились танцовщики с желтыми флагами. Королева, комментируя свое выступление, отметила, что "ситуация высосана из пальца", и против нее "на ровном месте разгорается неприязнь".

"Много лет у меня есть песня о желтых тюльпанах, ее все прекрасно знают. У меня есть финальный номер, когда мои ребята выходят с атрибутикой. Это не какие-то флаги какой-то страны, это полотно для шоу. Они даже не желтые, а зеленые. Ну нет, все привязывают - платье, флаги", - возмутилась певица.

Россияне, которых пугает только намек на украинский флаг, направили против Королевой волну гейта.

"Сочетание желтого и синего – это просто сочетание желтого и синего. Темно-синий. Что теперь? Забрать отовсюду эти цвета?", - сказала она.

Певица также добавила, что флаги даже не желтые, а "красивые зеленые".

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Россия
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