"Это не фильм со счастливым концом": Зеленский о победе в войне
Владимир Зеленский заявил, что победа Украины в войне не будет "счастливым концом", поскольку наша страна потеряла очень много людей
Об этом он сказал в интервью CNN.
Президент подчеркнул, что контрнаступление – это не полуторачасовой фильм.
"Мы все хотим добиться успеха и счастливого конца. Это не фильм, это не длится 1,5 часа. Это контрнаступление. Это не фильм со счастливым концом. У нас не будет счастливого конца. Мы потеряли много людей. Это не счастливый конец. Мы должны это признать", - объяснил глава государства.
Он также подчеркнул, что победа необходима для того, чтобы не дать России напасть на другие страны и вернуть все к состоянию Советского Союза.
"Победа - это единственная вещь, которая может принести деоккупацию наших земель. Это также означает не дать России возможности напасть на другие страны - страны Балтии, Польшу - и этой агрессией вернуть нас всех в Советский Союз. Мы этого не хотим. И для этого есть только одна позиция. Победа - это не про счастье. Победа возможна только в единстве", - сказал Зеленский.
- За сутки войны в Украине россияне потеряли еще 580 военных. Из-за значительных потерь в армии в РФ и на временно оккупированных украинских территориях в ближайшее время планируется принудительно мобилизовать до 700 тысяч человек.
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