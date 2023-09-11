"Это не фильм со счастливым концом": Зеленский о победе в войне

Об этом он сказал в интервью CNN.

Президент подчеркнул, что контрнаступление – это не полуторачасовой фильм.

"Мы все хотим добиться успеха и счастливого конца. Это не фильм, это не длится 1,5 часа. Это контрнаступление. Это не фильм со счастливым концом. У нас не будет счастливого конца. Мы потеряли много людей. Это не счастливый конец. Мы должны это признать", - объяснил глава государства.

Он также подчеркнул, что победа необходима для того, чтобы не дать России напасть на другие страны и вернуть все к состоянию Советского Союза.

"Победа - это единственная вещь, которая может принести деоккупацию наших земель. Это также означает не дать России возможности напасть на другие страны - страны Балтии, Польшу - и этой агрессией вернуть нас всех в Советский Союз. Мы этого не хотим. И для этого есть только одна позиция. Победа - это не про счастье. Победа возможна только в единстве", - сказал Зеленский.