"Это не фильм": главнокомандующий чешской армией призвал Запад настроиться на длительную войну в Украине
Контрнаступление ВСУ продлится еще долго, поэтому Запад должен настроиться на длительную поддержку Украины, в том числе вооружением
Об этом Reuters заявил главнокомандующий чешскими военными Карел Рехка.
Он подчеркнул, что не разочарован темпами контрнаступления ВСУ.
"В общей картине я думаю, что сейчас ни у одной из сторон нет способности достичь своих конечных заявленных целей в ближайшее время. Это будет длиться не несколько недель, это будет длиться, пожалуй, долго. И важно, чтобы мы поддерживали украинцев еще долго", - добавил он. .
По его словам, Чешская Республика все еще имеет оружие на складах, которое может предоставить Украине.
"Мы предоставили многое, учитывая наш размер и то, что мы имеем в нашей армии", - сказал Рехка, но не уточнил, что конкретно осталось на складах.
"Поверьте мне, мы пересматриваем разные хранилища, планы и концепции и пытаемся определить, что еще мы можем предоставить. У нас все еще есть кое-что, в том числе тяжелое оборудование", - отметил главнокомандующий чешской армией.
- 1 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина заслуживает стать членом НАТО после завершения войны, ведь ее армия сейчас самая опытная в Европе.
- А в марте Павел призвал страны ЕС предоставить Украине истребители.
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