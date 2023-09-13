"Это не фильм": главнокомандующий чешской армией призвал Запад настроиться на длительную войну в Украине

Об этом Reuters заявил главнокомандующий чешскими военными Карел Рехка.

Он подчеркнул, что не разочарован темпами контрнаступления ВСУ.

"Так выглядит военное наступление. Это не похоже на фильм о Второй мировой войне. Это требует времени", - заявил Рехка.

"В общей картине я думаю, что сейчас ни у одной из сторон нет способности достичь своих конечных заявленных целей в ближайшее время. Это будет длиться не несколько недель, это будет длиться, пожалуй, долго. И важно, чтобы мы поддерживали украинцев еще долго", - добавил он. .

По его словам, Чешская Республика все еще имеет оружие на складах, которое может предоставить Украине.

"Мы предоставили многое, учитывая наш размер и то, что мы имеем в нашей армии", - сказал Рехка, но не уточнил, что конкретно осталось на складах.

"Поверьте мне, мы пересматриваем разные хранилища, планы и концепции и пытаемся определить, что еще мы можем предоставить. У нас все еще есть кое-что, в том числе тяжелое оборудование", - отметил главнокомандующий чешской армией.