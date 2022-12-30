"Это не борьба с памятниками – это борьба Украины за жизнь": в Краматорске демонтировали бюст Пушкина

Об этом в пятницу, 30 декабря,сообщил мэр Александр Гончаренко, обнародовав фото демонтажа.

"Выпей кофе, послезавтра Новый год. Наверное, еще не без России в Украине, но все будет – придет время. Здесь место для своих героев, своей культуры и истории. Это не борьба с памятниками, это борьба Украины за жизнь. Украинскую – в Украине", – написал Гончаренко.

29 декабря стало известно, что вместе с монументом Екатерины II в Одессе был демонтирован памятник Суворову.

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