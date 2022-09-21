"Это не блеф, РФ будет защищать территориальную целостность всеми имеющимися средствами", - Путин перешел к угрозам ядерным оружием
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия использует все имеющиеся у нее средства, включая ядерное оружие, чтобы защитить свою территориальную целостность
Об этом он заявил в обращении к гражданам РФ 21 сентября, сообщает Еспресо.TV.
Путин обвинил Запад в ядерном шантаже и угрозах применить против России ядерное оружие и заявил, что Москва в случае угрозы территориальной целостности использует все имеющиеся у него средства.
"Тем, кто позволяет себе такие заявления, хочу напомнить, что наша страна также обладает разными средствами впечатления, а по некоторым компонентам и более современным, чем страны НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашего государства, для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все имеющиеся в наличии средства. Это не блеф. Граждане РФ могут быть уверены - территориальная целостность нашей родины, наша независимость и свобода будут обеспечены.Подчеркну еще раз - всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто шантажирует нас ядерным оружием, должны знать - роза ветров может развернуться в их сторону", - сказал Путин.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России.
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