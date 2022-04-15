"Это наши хе****т": россияне обстреляли поселок в Брянской области и обвинили Украину. СБУ перехватила разговоры оккупантов

Соответствующая аудиозапись опубликована в ведомстве.



"Это наши хе****т", – сказал своей жене российский захватчик, который сейчас находится в Донецкой области.



При этом на ее вопрос "зачем так делать?" отвечает: "Так надо. Так поступают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают".



Также, по его словам, такая же ситуация была и во время чеченской войны: "Такая же х*рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле, это ФСБшники. Просто сейчас они (Украина, – ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климового".



Кроме того, оккупант говорит, что после этого решил написать отказ от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

Ранее Россия заявила, что украинские военные якобы обстреляли Климовский район Брянской области, в результате якобы пострадали семь человек.

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