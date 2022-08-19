Об этом сообщили на брифинге Медиацентр Украина – Укринформ.

Фильм покажет зрителю две зеркальные ситуации. В первой со своей матерью будет общаться российский солдат. Во второй – украинский. Возможно, именно во взаимоотношениях с нашими матерями и кроется ответ на вопрос — почему между нашим и их народом такая огромная разница?

Лента показывает только реальные диалоги, взятые из разговоров врага со своими родными. Снимали ее на военной базе всего 12 часов.

"Мы снимали на военной базе и было страшно ходить в российской военной форме", - говорит автор картины Максим Яковлев.

Режиссер фильма Богдан Железняк заявил, что готов к сотрудничеству. Он также назвал фильм народной собственностью, идеологическим оружием. Именно поэтому он заинтересован в том, чтобы его увидело как можно больше людей.

Работали над фильмом выпускники КНУТКиТ им. И.К.Карпенко-Карого, выпускники Ukrainian Film School, волонтеры, члены добровольческих формирований Территориальной обороны и ВСУ.

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