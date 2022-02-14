Это наше дело с Путиным, когда выводить из Беларуси войска, – Лукашенко

Об этом он сказал 14 февраля на встрече с украинским политиком Александром Морозом, передает Белта.



"Сегодня кричат насилием: "Когда выведете войска? Слушайте, это наше дело с Путиным.

Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить об этом Вооруженные Силы Российской Федерации. Это наше дело". – отметил Лукашенко.



Как известно, Россия сосредоточила большое количество войск у границ под предлогом разных учений.



Ранее спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам о том, что Россия может напасть на Украину уже 16 февраля.



Американская разведка сообщала, что в России рассматривают 9 возможных вариантов военного вторжения, в частности захват Киева в течение двух суток, и что РФ полностью приготовила к боевой готовности 100 батальонно-тактических групп, каждая из которых состоит из 800-900 военных.

Напомним, что в воскресенье, 13 февраля 2022 года, как и было заявлено предварительно, имел место телефонный разговор американского и украинского президентов Джозефа Байдена и Владимира Зеленского.

Кроме того, в киевском аэропорту Борисполь днем в воскресенье, 13 февраля 2022 года, приземлился грузовой борт с военной помощью для Украины от Литовской Республики.

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