Это наше дело с Путиным, когда выводить из Беларуси войска, – Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что только им с президентом России Владимиром Путиным решать, когда войска РФ покинут территорию Беларуси
Об этом он сказал 14 февраля на встрече с украинским политиком Александром Морозом, передает Белта.
"Сегодня кричат насилием: "Когда выведете войска? Слушайте, это наше дело с Путиным.
Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить об этом Вооруженные Силы Российской Федерации. Это наше дело". – отметил Лукашенко.
Как известно, Россия сосредоточила большое количество войск у границ под предлогом разных учений.
Ранее спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам о том, что Россия может напасть на Украину уже 16 февраля.
Американская разведка сообщала, что в России рассматривают 9 возможных вариантов военного вторжения, в частности захват Киева в течение двух суток, и что РФ полностью приготовила к боевой готовности 100 батальонно-тактических групп, каждая из которых состоит из 800-900 военных.
- Напомним, что в воскресенье, 13 февраля 2022 года, как и было заявлено предварительно, имел место телефонный разговор американского и украинского президентов Джозефа Байдена и Владимира Зеленского.
- Кроме того, в киевском аэропорту Борисполь днем в воскресенье, 13 февраля 2022 года, приземлился грузовой борт с военной помощью для Украины от Литовской Республики.
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