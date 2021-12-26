Это наша территория: Кадыров выразил готовность присоединить Украину к России

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщают российские СМИ.

По его словам, в случае продолжения нынешней политики Владимира Зеленского Украину необходимо присоединить к РФ.

"Мое глубокое убеждение, если Зеленский и его команда будут так вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория",- сказал Кадыров.

Также он обвинил западные страны в намерении разместить в Украине военные базы и тем самым диктовать условия России.

"Я уверен, что наш президент этого не позволит. А мы пехота готовы уехать и выполнить приказ абсолютно без проблем", - заверил Кадыров.