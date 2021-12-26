Это наша территория: Кадыров выразил готовность присоединить Украину к России
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украину необходимо присоединить к Российской Федерации
Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщают российские СМИ.
По его словам, в случае продолжения нынешней политики Владимира Зеленского Украину необходимо присоединить к РФ.
"Мое глубокое убеждение, если Зеленский и его команда будут так вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория",- сказал Кадыров.
Также он обвинил западные страны в намерении разместить в Украине военные базы и тем самым диктовать условия России.
"Я уверен, что наш президент этого не позволит. А мы пехота готовы уехать и выполнить приказ абсолютно без проблем", - заверил Кадыров.
- Напомним, 26 декабря спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО "является вопросом жизни и смерти для России".
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