Это наша обязанность: Промоутер раскрыл планы Усика после боя с Дюбуа
Александр Усик после поединка против Даниэля Дюбуа планирует провести бой за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри
Об этом рассказал промоутер украинского боксера Александр Красюк в интервью BBC .
По его словам, Александр Усик и Тайсон Фьюри обязаны провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе, ведь этого поединка ждут все поклонники бокса в мире.
"Наша обязанность - провести этот бой. Весь мир хочет увидеть этот поединок. Люди, ничего не знающие о боксе, хотели бы увидеть бой за звание абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе впервые в эпоху четырех поясов", - сказал Красюк.
Он пообещал сделать все от него зависящее, чтобы Усик и Фьюри наконец-то встретились на ринге.
"Я могу пообещать вам и всем болельщикам в мире, что сделаю все от меня зависящее, чтобы это сражение произошло", - рассказал Красюк.
Когда последующие бои Усика и Фьюри
Александр Усик является чемпионом мира по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Украинец проведет следующий бой 26 августа во Вроцлаве (Польша) против британца Даниэля Дюбуа.
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета). В следующем поединке британец 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) встретится с бойцом смешанных единоборств, экс-чемпионом UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Фрэнсисом Нганну из Франции.
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