Об этом она сказала в выступлении на Братиславском форуме глобальной безопасности в четверг, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляен заявила, что Евросоюз обязан поддержать Украину на пути в ЕС, назвав это его "исторической ответственностью".

"Украинцы борются так мужественно, потому что они точно знают, какого будущего они хотят. Будущего свободного и открытого общества, принадлежащего к общему демократическому сообществу. Они хотят присоединиться к ЕС. Мы слышали это снова и снова. Я считаю, что это не только наш стратегический интерес, а наш моральный долг – позволить их членство в ЕС и проложить им путь в наш Союз", - заявила глава Еврокомиссии.

Она настояла на том, что инвестиции ЕС в Украину должны быть тесно связаны с проведением реформ, а сама Украина должна выполнить необходимые для вступления условия и соответствовать стандартам.

"Но насколько быстро (Украина будет двигаться в ЕС, - ред.), какова скорость – это зависит от самой страны и нашей поддержки… От нас зависит, насколько сильно мы поддерживаем, инвестируем, но в руках наших украинских друзей, что они из этого делают", – сказала фон дер Ляен.

Как сообщалось, лидеры ЕС согласились на июньской встрече рассмотреть заявки Украины, Грузии и Молдовы на членство в блоке. Однако среди стран ЕС нет единодушия по поводу предоставления Украине кандидатского статуса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb