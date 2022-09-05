"Это наш "ленд-лиз". Порошенко с волонтерами за полгода направил на помощь ВСУ $46 млн
За полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии Фонд Порошенко, компания "Рошен" и волонтеры ОО "Дело Громад" передали в ВСУ помощь на сумму почти $46 млн.
Об этом рассказал Петр Порошенко.
"С 24 февраля мы сосредоточили свои усилия на трех направлениях. В парламенте наша команда неукоснительно придерживается принципа внутреннего единства. Еще один приоритет – укрепление международной поддержки Украины. И самое главное – сделать все для поставок вооружения, средств защиты, бронетехники и беспилотников для ВСУ", – объяснил Порошенко.
Он отмечает – начинали с оснащения всем необходимым батальонам киевской терробороны, в том числе и созданных на базе "Евросолидарности". В начале весны ничего не было – ни бронежилетов, ни касок, формы и даже белья, напомнил пятый президент.
"Ручные пулеметы, гранаты, радиостанции – все, что нуждались с первых дней бойцы территориальной обороны Киева и Вооруженных сил, мы находили, выкупали, поставляли", – говорит Порошенко. Он сообщил, что для медицинского обеспечения в войска были переданы аптечки натовского образца на 330 млн грн, а также лекарства и машины скорой.
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