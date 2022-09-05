Об этом рассказал Петр Порошенко.

"С 24 февраля мы сосредоточили свои усилия на трех направлениях. В парламенте наша команда неукоснительно придерживается принципа внутреннего единства. Еще один приоритет – укрепление международной поддержки Украины. И самое главное – сделать все для поставок вооружения, средств защиты, бронетехники и беспилотников для ВСУ", – объяснил Порошенко.

Он отмечает – начинали с оснащения всем необходимым батальонам киевской терробороны, в том числе и созданных на базе "Евросолидарности". В начале весны ничего не было – ни бронежилетов, ни касок, формы и даже белья, напомнил пятый президент.

"Ручные пулеметы, гранаты, радиостанции – все, что нуждались с первых дней бойцы территориальной обороны Киева и Вооруженных сил, мы находили, выкупали, поставляли", – говорит Порошенко. Он сообщил, что для медицинского обеспечения в войска были переданы аптечки натовского образца на 330 млн грн, а также лекарства и машины скорой.