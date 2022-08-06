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Главная война с Россией "Это нарушение правил ядерной безопасности": в ЕС осудили военные действия РФ возле Запорожской АЭС

"Это нарушение правил ядерной безопасности": в ЕС осудили военные действия РФ возле Запорожской АЭС

6 августа, 2022 суббота
14:17
война с Россией Жозеп Боррель

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает военные действия России возле Запорожской АЭС

Об этом он написал в твиттер.

"ЕС осуждает военную деятельность России вокруг Запорожской АЭС. Это серьезное и безответственное нарушение правил ядерной безопасности и еще один пример пренебрежения Россией международными нормами. МАГАТЭ должно получить доступ", – говорится в сообщении.

  • Напомним, вчера, 5 августа, российские военные обстреляли ЗАЭС. Снаряды попали в Запорожскую АЭС. Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Также «прилеты» зафиксированы прямо на площадке станции возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

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