"Это нарушение Конвенции о всемирном наследии": в ЮНЕСКО осудили ракетную атаку по Львову 6 июля
Ракетная атака на историческое здание во Львове, которая произошла в ночь на 6 июля, российская армия нарушила Конвенцию о всемирном наследии, а также Гаагскую конвенцию 1954 года по охране культурных ценностей
Об этом сообщили на сайте организации.
"ЮНЕСКО осуждает взрыв, произошедший минувшей ночью в историческом здании во Львове, расположенном в буферной зоне объекта всемирного наследия "Львов - ансамбль исторического центра", - говорится в сообщении.
Также организация выразила соболезнования семьям жертв и поддержку раненым и жителям Львова.
ЮНЕСКО также напоминает об обязательствах государств-участников по этим широко ратифицированным нормативным документам. Государства-участники Конвенции об охране всемирного наследия обязуются не принимать никаких умышленных мер, которые могли бы нанести ущерб культурному и природному наследию, расположенному на территории других государств-участников. Эти обязательства распространяются и на буферные зоны.
Буферные зоны – это дополнительный уровень защиты объектов всемирного наследия, границы которых признаются и утверждаются Комитетом всемирного наследия.
Согласно Гаагской конвенции 1954 года, государства-участники также обязуются воздерживаться от любых актов враждебности, направленных против культурных ценностей.
Российская атака по Львову
Ночью на 6 июля вражеское войско атаковало Львов ракетами: поврежден многоквартирный дом, являющийся памятником архитектуры местного значения, школу, общежития. Погибли 10 человек, еще 42 человека получили ранения, из них три ребенка. Больше о ночной атаке читайте здесь .
Позже стало известно, что в результате российской атаки пострадал объект Всемирного наследия ЮНЕСКО "Львов: Ансамбль исторического центра", министерство культуры призвало организацию к действиям. Также в результате взрывной волны из-за ночного ракетного обстрела Львова задел и Дом Франко: в нескольких помещениях выбило стекла.
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