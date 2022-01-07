"Это напоминает худшие годы режима Януковича", - экс-премьер Швеции Бильдт об аресте активов Порошенко

Об этом он написал в Twitter.



"Невозможно поверить, что в этой критической ситуации для Украины пытаются привлечь к ответственности и заключить в тюрьму бывшего президента Порошенко", - заявил Карл Бильдт.



Он добавил, что "это напоминает о худших годах режима Януковича", а также повлияет на имидж Украины.

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