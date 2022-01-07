"Это напоминает худшие годы режима Януковича", - экс-премьер Швеции Бильдт об аресте активов Порошенко
По словам экс-премьер-министра Швеции Карла Бильдта, попытки заключить в тюрьму пятого президента Украины и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко напоминают о худших годах режима Виктора Януковича
Об этом он написал в Twitter.
"Невозможно поверить, что в этой критической ситуации для Украины пытаются привлечь к ответственности и заключить в тюрьму бывшего президента Порошенко", - заявил Карл Бильдт.
Он добавил, что "это напоминает о худших годах режима Януковича", а также повлияет на имидж Украины.
- Напомним, 20 декабря ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса.
- 17 декабря ГБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что "не видит резонанса" в объявлении подозрения Порошенко.
- США отметили важность верховенства права, а не политических мотивов в ситуации по подозрению Порошенко.
- ЕС отметил приоритетность беспристрастного правосудия, пообещав отслеживать ситуацию с подозрением Порошенко.
- Петр Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.35
Покупка 27.35Продажа 27.65
-
EUR
Покупка 30.77Продажа 31.27
- Актуальное
- Важное