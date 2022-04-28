Это нападение на безопасность Генсека ООН и на мировую безопасность, – Резников о ракетных ударах по Киеву

Об этом написал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

"Это нападение на безопасность Генсека и на мировую безопасность!" – говорит Резников.

Напомним, 28 апреля около 20.00 в Киеве прогремели взрывы. Министр иностранных дел назвал вечерние обстрелы украинской столицы очередной демонстрацией отношения России к Украине, Европе и миру

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