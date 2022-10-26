"Это наконец-то началось": Зеленский сообщил об оживлении диалога Украины с Израилем
Президент Украины отметил положительные сдвиги в двустороннем сотрудничестве с Израилем
Об этом Зеленский сказал во время общения с представителями СМИ после встречи с президентом Республики Гвинея-Бисау, главой ECOWAS Умару Сисоку Эмбало в Киеве.
"Скажу вам честно, я доволен в последние дни. Мы начали работать. Не буду говорить деталей, потому что работали наши разведки, но я хочу сказать: после большой паузы я вижу эти шаги вперед", - отметил Владимир Зеленский.
Он добавил, что Украина ожидала более тесного сотрудничества с этой страной с самого начала полномасштабного российского вторжения, поскольку Израиль – это государство, в деталях знающее, что такое война и трагедия, а израильское общество полностью поддерживает украинцев.
"Нам нужна помощь и политическое лидерство Израиля. И, как я сказал, в последние дни это началось", – подчеркнул Зеленский, добавив, что вопросу двустороннего сотрудничества Украины и Израиля сейчас посвящено немало времени, ведь есть большое желание, чтобы между двумя государствами "отношения были такими же теплыми, как и между обществами".
- 25 октября украинские евреи обратились к власти и гражданскому обществу Израиля с призывом "встать на светлую и справедливую сторону истории" и помочь украинцам в борьбе с Россией.
- В тот же день Зеленский провел встречу с представителями еврейского сообщества. И отметил, что верит: израильские политики услышат позицию Украины, как услышало ее еврейское общество
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