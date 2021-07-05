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"Это наиболее патриотический поступок": Байден призвал граждан делать COVID-прививки

5 июля, 2021 понедельник
09:06
Мир

Президент США Джо Байден обратился к нации по случаю 245-летия США и призвал граждан делать COVID-прививки, чтобы побороть коронавирус

Об этом сообщает Reuters .

"В этом году 4 июля - день особого празднования, поскольку мы выходим из темноты ... года пандемии и изоляции, года боли, страха и неистовой потери ... Мы никогда больше не хотим быть там, где были сегодня год назад", - сказал Байден.

Президент США отметил, что вакцина является лучшей защитой от COVID-19 и призвал пройти прививки.

"Это наиболее патриотический поступок, который вы можете сделать", - сказал он.

Байден отметил, что коронавирус больше не парализует нацию, и "нужно сделать так, чтобы этого больше никогда не было".

Также на праздновании Дня независимости США присутствовало около 1000 человек, среди которых - семьи военнослужащих и работников, участвовавших в борьбе с COVID-19.

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