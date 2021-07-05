"Это наиболее патриотический поступок": Байден призвал граждан делать COVID-прививки
Президент США Джо Байден обратился к нации по случаю 245-летия США и призвал граждан делать COVID-прививки, чтобы побороть коронавирус
Об этом сообщает Reuters .
"В этом году 4 июля - день особого празднования, поскольку мы выходим из темноты ... года пандемии и изоляции, года боли, страха и неистовой потери ... Мы никогда больше не хотим быть там, где были сегодня год назад", - сказал Байден.
Президент США отметил, что вакцина является лучшей защитой от COVID-19 и призвал пройти прививки.
"Это наиболее патриотический поступок, который вы можете сделать", - сказал он.
Байден отметил, что коронавирус больше не парализует нацию, и "нужно сделать так, чтобы этого больше никогда не было".
Также на праздновании Дня независимости США присутствовало около 1000 человек, среди которых - семьи военнослужащих и работников, участвовавших в борьбе с COVID-19.
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