"Это наиболее патриотический поступок": Байден призвал граждан делать COVID-прививки

Об этом сообщает Reuters .



"В этом году 4 июля - день особого празднования, поскольку мы выходим из темноты ... года пандемии и изоляции, года боли, страха и неистовой потери ... Мы никогда больше не хотим быть там, где были сегодня год назад", - сказал Байден.

Президент США отметил, что вакцина является лучшей защитой от COVID-19 и призвал пройти прививки.

"Это наиболее патриотический поступок, который вы можете сделать", - сказал он.

Байден отметил, что коронавирус больше не парализует нацию, и "нужно сделать так, чтобы этого больше никогда не было".



Также на праздновании Дня независимости США присутствовало около 1000 человек, среди которых - семьи военнослужащих и работников, участвовавших в борьбе с COVID-19.