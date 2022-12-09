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Это награда всего героического народа Украины и мужественных ВСУ: Порошенко о награде Международного демократического союза за Свободу

9 декабря, 2022 пятница
15:01
Новости

Петр Порошенко в Вашингтоне на Форуме Международного демократического союза получил награду IDU имени Буша-Тетчер за Свободу

В своей речи Порошенко поблагодарил народ Украины за мужество и призвал западных партнеров дать больше оружия для ВСУ – в частности, системы противовоздушной обороны Patriot, реактивные истребители, F-16, танки, Abrams, пишет пресс-служба партии "ЕС".

"Благодарю эту великую награду и такую честь передать ее храброму и героическому народу Украины, который день и ночь борется с очень могущественным и жестоким врагом – второй армией мира, ядерным государством и жестоким неоимпериалистическим диктаторским режимом. Без тепла в домах, но с теплом в сердцах. Без воды, но с жаждой заставить врага бежать. Без электроэнергии в сети, но с силой выстоять и победить", – сказал Петр Порошенко.

"Украинцы стремятся к миру, но не путем капитуляции. Мы стремимся к миру через победу. Сотни наших партийцев сражаются на поле боя. Вместе с сотнями тысяч украинских воинов, волонтеров, военнослужащих сил территориальной обороны",– подчеркнул Порошенко. Он также попросил почтить память погибших украинских героев.

"Эта война еще не кончилась. Сегодня именно желто-голубой украинский зонтик защищает демократию, свободу и наши общие ценности на европейском континенте. Мы не будем торговать теплом, водой или электроэнергией за нашу независимость, суверенитет, демократию и геополитический выбор", – отметил пятый Президент.

"Вводите больше санкций, больше изоляции России. Не кормите российского зверя доходами за энергоносители. Дайте больше оружия для защиты и очищения нашей земли от русского агрессора. Нам нужны системы противовоздушной обороны, такие как Patriot, реактивные истребители как F-16, танки, как Abrams", – призвал Порошенко.

Он подчеркнул, что преступный режим путина должен быть привлечен к ответственности за военные преступления и геноцид против украинцев.

"И самое главное. После 24 февраля я еще больше убедился в будущем Украины в ЕС и НАТО. Потому что ЕС и НАТО сегодня нужны Украине. Именно членство Украины в ЕС и НАТО укрепляет безопасность на европейском континенте и гарантирует нашу победу", – убежден Петр Порошенко.

"Эта награда является важным символом и сильным посланием о единстве и солидарности демократического мира с Украиной. Посланием о том, что Свободный мир будет поддерживать Украину, пока это будет нужно. Вместе мы победим!", – подчеркнул Порошенко.

Международный демократический союз – это глобальное объединение правоцентристских политических сил из 65 стран мира. Основателями IDU были премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, тогдашний вице-президент США Джордж Буш, мэр Парижа и впоследствии президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Гельмут Коль и многие другие партийные лидеры.

Награда Буша-Тетчер за Свободу – это высшее отличие IDU. Эта награда носит имя двух главных основателей IDU, исторических лидеров своего времени, чье наследие воплощает основную миссию IDU по поддержке свободы и демократии во всем мире: президента Джорджа Буша и премьер-министра Маргарет Тэтчер. Награда отмечает выдающийся вклад, внесенный членами партии IDU или отдельными лицами в продвижении основных ценностей, за которые выступает IDU: свобода, демократия, права человека и верховенство права.

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