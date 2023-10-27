Это наезд на местное самоуправление: политолог Бобыренко об обысках у и.о. мэра Сум и и.о. мэра Чернигова
Виктор Бобыренко, политолог, эксперт "Бюро анализа политики", отметил, что в городах Сумы, Чернигов, Полтава реформа децентрализации фактически сворачивается
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"В Сумы пришла субвенция в 1,8 млрд грн на восстановление. Здесь происходят страшные вещи с распорядителями средств, и с подрядчиками. Город осваивает какие-то средства, однако, наверное, подрядчиков выбрали не тех. Потому что у нас, если не наши подрядчики, значит, они воруют, а если наши – все нормально. Потому и пришли с проверками в коммунальные учреждения города Сумы, проверять эту субвенцию", - пояснил политолог.
По его мнению, схожая ситуация и в Чернигове.
"Я связываю недавние события в городах Сумы и Чернигов и говорю, что это наезд на местное самоуправление. Чтобы потом назначить военные администрации и вообще загнать города и местное самоуправление на уровне областных центров в стойло. Фактически парализуется работа как в Сумском городском совете, так и в Черниговском. Я уверен, что основная цель этого – подмять под себя самоуправление этих городов, мы уже видим, что Чернигов, Сумы, Полтава - города, где фактически реформа децентрализации сворачивается. Напомню, что Сумы устояли от административного влияния времен Януковича, Сумы тогда не легли под "Регионы", а "Слуги" сейчас ставят город в стойло, но искусственно", - заметил Виктор Бобиренко .
По его словам, офис президента, используя ситуацию войны, подминает под себя местное самоуправление.
- 26 октября к исполняющему обязанности городского головы Чернигова Александру Ломак правоохранители пришли с обысками относительно незаконного пребывания за границей
- Также в Сумском городском совете проводят обыски исполняющей обязанности городского головы Юлии Павлик. Также в городе проводят одновременно еще 12 обысков.
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