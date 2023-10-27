Нацбанк верен себе.

Сначала Нацбанк отпустил курс, не отпуская курс, придумав нечто посредственное между фиксированным курсом и свободным курсом, назвав это режимом управляемой гибкости, когда курс более управляемый, чем гибкий.

Теперь Нацбанк снизил ставку, не снижая ставку по-настоящему, опустив учетную ставку радикально и сильно с 20 до 16%, но так изменив правила, что это не повлияет на стоимость денег для банков.

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Какой вывод? Всё стабильно. И в ближайшее время никаких значительных сомнений на валютном рынке не будет. Гривна даже укрепилась на межбанке, потому что все ожидали реального снижения ставки (с 20% до 18%), а этого не произошло. А надо отметить что обычно чем выше ставка, тем сильнее валюта. Где-то заплакал бывший глава Центрального Банка Турции, когда-то уволенный Эрдоганом за то, что держал ставку недостаточно низкой с вопросом "А что, так можно было?". Теперь и в Украине многим можно ткнуть в лицо понижением ставки и сказать: "Смотрите, как падают ставки…". Все. Никаких претензий не будет. А система остается под контролем. Как и курс.

Даже новый спикер в США не пугает гривну, потому что он конечно трампист, причем дикий, но перед голосованием за себя вынужден был заявить, что не прочь поддерживать Украину, а после избрания подтвердил, что нужно показать Путину "кузькину мать" и повторяет только, как мантру, то, что хочет выполнения условий, которые обычно были "контролировать", но никто никогда и не был против этого. Потому шансы Украины получить полную поддержку от США сохраняются на высоком уровне. И нужно просто дождаться решений, по возможности не разрушая свою нервную систему тем трэшем, который способны производить перед выборами американцы политики.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

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