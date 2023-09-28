Это начало великой истории: нардеп Дунда о предстоящих рейдах на территории РФ

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы не сможем выиграть войну и дойти до границ 1991 года, если не будет рейдов и движения, которое началось летом по тылам Белгородской и Курской областей. То есть у этих рейдов есть большая составляющая. У нас проводились большие мероприятия и учения. Такие рейды, начиная с октября, не только будут постоянными, но еще будут и увеличиваться, - подчеркнул Дунда.

По его словам, может начаться разговор по поводу переговоров и будущего Белгородской и Курской областей.

"Нужно, чтобы эти регионы пылали. Пылали так же, а может и больше, как наши Харьковщина и Черниговщина. Это имеет большое влияние на империю. Потому что для жителей этих регионов станет понятно, что имперская модель уже не работает. То есть Москва уже не имеет никаких сил удерживать и обеспечивать безопасность на этих территориях, и соответственно нет смысла обращать на них внимание. Тогда может начаться разговор, если уже не начался, по поводу переговоров и будущего этих регионов. То есть это начало великой истории", - подчеркнул Дунда.

В четверг, 28 сентября, Легион "Свобода России" сообщил о бое в Белгородской области с целью "зачистки от путинской погани"

Что известно о деятельности Легиона "Свобода России" в Белгородской области

22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК) сообщили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ и вхождении их передовых отрядов в город Грайворон.

2 июня РДК и легион "Свобода России" заявили о второй фазе рейда на Белгородщине. В этот раз российские партизаны сосредоточили внимание на городе Шебекино.

3 июня легионеры обвинили путинские войска в "хаотичном обстреле Белгородщины" и предложили жителям области эвакуацию вглубь Украины.

"Пограничная зона в Белгородской области стремительно превращается в серую зону (со стороны РФ): заброшенные дома, покинутые жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции... В этой образовавшейся серой зоне РДК пытается закрепиться, чтобы потом навести порядок ", - проинформировали в свою очередь 3 июня в РДК.

Утром 4 июня добровольцы заявили о боях на подступах к Шебекино.

Днем 4 июня РДК и легион записали видео с двумя пленными, в котором обратились к областному руководителю Вячеславу Гладкову. Они попросили его прийти и забрать пленных подконтрольной Путину армии.

Гладков согласился на встречу ради того, чтобы забрать пленных, но в конце концов не пришел. Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" сообщили о своем намерении передать российских пленников в обменный фонд украинской стороны.

Представитель ГУР Андрей Юсов считает, что если в Украину поступят обращения о гумкоридоре для жителей Белгородщины , то наша страна их рассмотрит.

В среду, 7 июня, бойцы легиона "Свобода России" объявили, что считают Крым – временно оккупированной частью Украины.

Также 7 июня командир Российского добровольческого корпуса заявил , что они уже 7 дней контролируют Новую Таволжанку Белгородской области.

8 июля в Легионе сообщили, что "Свобода России" намерена провести очередной рейд на территории РФ.





