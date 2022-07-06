Об этом сообщает в Фейсбуке Служба безопасности Украины.



"Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, которые в "цинках" приходят. Просто собирают, скидывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда", – рассказывает рашист.

Семье захватчик рассказывает о потерях РФ: "Сегодня наших 6 – "300".

Оккупант признается, что не представляет, как дальше жить в мирном городе. И первое, что сделает, если вернется, пойдет замаливать грехи.

"Поеду на кладбище к своей бабушке, она мой ангел-хранитель. В церковь потом поеду, в Топловский монастырь. Я все церкви объезжу, знаю, что Господь-Бог бережет меня", - добавил российский оккупант.



СБУ напоминает, что российские солдаты могут сдаться в плен – телефонная линия 2402 года.

Оккупанті умышленно калечат себя, чтобы их сочли непригодными и отправили домой, - перехват СБУ.

Напомним, 28 июня жены бурят-оккупантов требовали от главі Бурятии вернуть мужчин домой, потому что они "истощены морально и физически".

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