Об этом министр образования и науки Оксен Лисовый написал в Facebook.

По словам чиновника, в 7–9 классе дети сейчас имеют около 20 предметов. Такое количество сложно усвоить и без стресса и онлайн-обучения, от которых страдают ученики на фоне полномасштабной войны.

"А в наших условиях – это на грани возможностей. Поэтому в конце концов дети все равно сосредотачиваются на тех предметах, которые выбирают для себя как приоритетные. Это я вижу и как отец, и долгое время наблюдал как директор Малой академии наук", - написал министр.

По его словам, вопрос состоит не столько в том, сколько должно быть предметов, а именно как оптимизированы учебные программы, какую нагрузку получают дети на уроках и во время домашней работы.

"Согласно Закону "Об образовании" 2017 в старшей профильной школе начиная с 2027 года дети смогут выбирать направление, по которому они хотят учиться. Соответственно, это должно изменить подход по мультипредметности на конкретный профиль, который интересен школьнику или школьнице", – отметил Лисовый.