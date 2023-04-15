"Это на грани возможностей". Лисовый призвал уменьшить нагрузку на школьников
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый обратил внимание на стрессовые условия, в которых вынуждены учиться дети. Чиновник призвал обсудить вопрос о количестве предметов, которое учащиеся изучают сегодня в украинских школах
Об этом министр образования и науки Оксен Лисовый написал в Facebook.
По словам чиновника, в 7–9 классе дети сейчас имеют около 20 предметов. Такое количество сложно усвоить и без стресса и онлайн-обучения, от которых страдают ученики на фоне полномасштабной войны.
"А в наших условиях – это на грани возможностей. Поэтому в конце концов дети все равно сосредотачиваются на тех предметах, которые выбирают для себя как приоритетные. Это я вижу и как отец, и долгое время наблюдал как директор Малой академии наук", - написал министр.
По его словам, вопрос состоит не столько в том, сколько должно быть предметов, а именно как оптимизированы учебные программы, какую нагрузку получают дети на уроках и во время домашней работы.
"Согласно Закону "Об образовании" 2017 в старшей профильной школе начиная с 2027 года дети смогут выбирать направление, по которому они хотят учиться. Соответственно, это должно изменить подход по мультипредметности на конкретный профиль, который интересен школьнику или школьнице", – отметил Лисовый.
- Министр образования Лисовый отреагировал на языковой скандал в Государственном налоговом университете. По словам чиновника, в ситуации, когда преподаватель говорит со студентами на русском языке, речь идет о прямом нарушении действующего законодательства.
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