Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона в воскресенье, 7 августа.

"Сносить памятку, которая является одной из визиток Украины, которая смотрит на восток, огромна сама по себе, и является аттракцией для многих туристов, мне кажется абсурдом в это время. У нас есть на что тратить средства… Заниматься демонтажем "Родины-Матери", думаю, это можно делать только в болезненном воображении заядлых патриотов", - сказал Ткаченко.

Также министр сообщил, что после того, как утвердят план действий по демонтажу советской символики на монументе, должно пройти не менее полугода на подготовку работ.

Ткаченко сказал, что в голосовании в Дии по демонтажу советского герба приняло участие около 800 тыс. украинцев, из них 85% проголосовали за замену советского герба на герб Украины.

Правительство или Министерство культуры и информполитики могут принять решение о демонтаже герба из монумента "Родина-Мать" в Киеве.

В приложении Действие с 7 июля продолжалось голосование , которое должно было решить судьбу герба СССР на щите Родины-Матери.

Согласно результатам опроса в Действии по изменению символики на монументе Родины-Матери, большинство украинцев проголосовали за замену герба СССР на государственный герб .