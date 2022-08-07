"Это можно делать только в болезненном воображении заядлых патриотов": Ткаченко о демонтаже "Родины-Матери"
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает абсурдными разговоры о возможном снесении монумента "Родина-Мать" в Киеве, речь идет только о демонтаже советского герба, но нужно время для подготовки работ
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона в воскресенье, 7 августа.
"Сносить памятку, которая является одной из визиток Украины, которая смотрит на восток, огромна сама по себе, и является аттракцией для многих туристов, мне кажется абсурдом в это время. У нас есть на что тратить средства… Заниматься демонтажем "Родины-Матери", думаю, это можно делать только в болезненном воображении заядлых патриотов", - сказал Ткаченко.
Также министр сообщил, что после того, как утвердят план действий по демонтажу советской символики на монументе, должно пройти не менее полугода на подготовку работ.
Ткаченко сказал, что в голосовании в Дии по демонтажу советского герба приняло участие около 800 тыс. украинцев, из них 85% проголосовали за замену советского герба на герб Украины.
- Правительство или Министерство культуры и информполитики могут принять решение о демонтаже герба из монумента "Родина-Мать" в Киеве.
- В приложении Действие с 7 июля продолжалось голосование , которое должно было решить судьбу герба СССР на щите Родины-Матери.
- Согласно результатам опроса в Действии по изменению символики на монументе Родины-Матери, большинство украинцев проголосовали за замену герба СССР на государственный герб .
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