"Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю": Данилов рассказал, что Украина готова в любой момент начать наступление
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Силы обороны готовы начать контрнаступление, которое начнется, как только решит военное руководство Украины
Об этом Данилов рассказал в интервью BBC.
По его словам, ВСУ готовы к наступлению, но начнут его, когда командиры рассчитают, что "мы можем получить лучший результат на этом этапе войны".
"Мы всегда готовы. Так же как мы были готовы защищать свою страну в любой момент. И это не вопрос времени. Мы должны понимать, что эту историческую возможность, которую Бог дал нашей стране, мы не можем потерять, чтобы мы могли действительно стать независимой крупной европейской страной", – сказал Данилов.
В то же время он отказался говорить о конкретных сроках начала украинского наступления.
"Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы я называл даты начала тех или иных событий. Этого делать нельзя. Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку", – подчеркнул Данилов.
Также он отверг предположение, что контрнаступление уже началось ударами по российскому тылу.
"Уничтожение российских центров управления и российской военной техники было задачей украинских вооруженных сил с 24 февраля прошлого года - даты, когда Россия начала вторжение. На этой войне у нас нет выходных", - отметил Данилов.
- 23 мая начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина имеет необходимый минимум вооружений, чтобы начать контрнаступление.
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