Об этом Данилов рассказал в интервью BBC.

По его словам, ВСУ готовы к наступлению, но начнут его, когда командиры рассчитают, что "мы можем получить лучший результат на этом этапе войны".

"Мы всегда готовы. Так же как мы были готовы защищать свою страну в любой момент. И это не вопрос времени. Мы должны понимать, что эту историческую возможность, которую Бог дал нашей стране, мы не можем потерять, чтобы мы могли действительно стать независимой крупной европейской страной", – сказал Данилов.

В то же время он отказался говорить о конкретных сроках начала украинского наступления.

"Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы я называл даты начала тех или иных событий. Этого делать нельзя. Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку", – подчеркнул Данилов.

Также он отверг предположение, что контрнаступление уже началось ударами по российскому тылу.

"Уничтожение российских центров управления и российской военной техники было задачей украинских вооруженных сил с 24 февраля прошлого года - даты, когда Россия начала вторжение. На этой войне у нас нет выходных", - отметил Данилов.