"Это может быть прецедентом для других мандатов ОБСЕ": Резников о блокировании Россией пограничной миссии
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что блокирование пограничной миссии в Донбассе может стать прецедентом для других мандатов ОБСЕ
Об этом говорится в комментарии министра для РБК-Украина.
"Это может быть прецедентом для последующих атак на другие мандаты ОБСЕ. Ведь мы неоднократно обращали внимание, что российская сторона создает препятствия в работе СММ ОБСЕ", - сказал Резников.
По словам Резникова, Россия настаивала на продлении мандата миссии каждые два месяца, после чего объявила о прекращении ее работы.
- Напомним, Россия заявила, что не будет поддерживать продолжение работы миссии ОБСЕ на российско-украинской границе.
- В МИД Украины осудили намерение Российской Федерации не продлевать мандат миссии ОБСЕ на российско-украинской границе: "может вызвать эскалацию".
- В посольстве Соединенных Штатов Америки разочарованы ситуацией отказа РФ продолжить работу миссии ОБСЕ на границе Украины и РФ.
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