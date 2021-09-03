"Это может быть прецедентом для других мандатов ОБСЕ": Резников о блокировании Россией пограничной миссии

Об этом говорится в комментарии министра для РБК-Украина.



"Это может быть прецедентом для последующих атак на другие мандаты ОБСЕ. Ведь мы неоднократно обращали внимание, что российская сторона создает препятствия в работе СММ ОБСЕ", - сказал Резников.



По словам Резникова, Россия настаивала на продлении мандата миссии каждые два месяца, после чего объявила о прекращении ее работы.

Напомним, Россия заявила, что не будет поддерживать продолжение работы миссии ОБСЕ на российско-украинской границе.

В МИД Украины осудили намерение Российской Федерации не продлевать мандат миссии ОБСЕ на российско-украинской границе: "может вызвать эскалацию".

В посольстве Соединенных Штатов Америки разочарованы ситуацией отказа РФ продолжить работу миссии ОБСЕ на границе Украины и РФ.