"Это может быть маленький, осторожный сигнал России", - Портников о поддержке Китаем и Индией резолюции Генассамблеи ООН, в которой Россию назван агрессором
Журналист Виталий Портников прокомментировал поддержку Китаем и Индией резолюции Генассамблеи ООН, в которой Россию назвали агрессором
Об этом он заявил в эфире Еспресо.
"С этой резолюцией сейчас – это одна из самых странных ситуаций, которую я видел в международном праве за последние годы. Я не могу это до конца объяснить, потому что эти страны, проголосовавшие за резолюцию – это не только Китай, но и Индия, Бразилия, Казахстан, Армения. Они за это все проголосовали и делают вид, что они за это не голосовали - вот это странно. Я не хочу верить в то, что деградация дипломатии дошла до такого уровня, что они даже не почитали резолюцию", - отметил он. Портников.
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Также он добавил, что никто из стран, поддержавших своим голосом эту резолюцию, не прокомментировали ее.
"Они, когда приехали на встречу министров иностранных дел Шанхайского сотрудничества - вели себя так, будто ничего не произошло. И самое важное - не изменились их вербальные позиции", - добавил журналист.
Кроме этого, Портников обратил внимание на то, что Китай, как не называл Россию агрессором – так и не называет, то же касается и Бразилии, Индии, Казахстана, Армении и других.
"Это странная история, безусловно, но может быть маленький аккуратный сигнал России, что им войну нужно заканчивать", - подчеркнул он.
- Напомним, 2 мая Китай впервые проголосовал за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, где Россия была названа агрессором. Ранее в таких голосованиях Китай высказывался против или воздерживался.
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