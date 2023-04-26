Это может быть избирательное правосудие: экс-глава Службы внешней разведки Украины Кондратюк о задержании полковника Червинского

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Лично имел возможность знать офицера Червинского. В 2014 году департаментом контрразведки, для усиления наших контрразведывательных способностей вдоль линии столкновения на востоке, были направлены группы контрразведки из западных и центральных регионов. Потому что наши силы, вышедшие из Донецка, Луганска и Мариуполя и Северодонецка были слишком слабы из-за того, что были деморализованы. Мы вывели эти группы.Одну из этих групп, которая находилась в Бахмуте, возглавлял Роман Червинский.Он докладывал мне о тех задачах, которые ставились. И мое впечатление, что это подготовленный, профессиональный, дерзкий офицер. Он работал в СБУ на должностях связанных с борьбой с наркотиками. Именно эта дерзость оттуда и взялась, по рисковым операциям", - рассказал Кондратюк.

По словам главы Службы внешней разведки Украины 2020-2021 гг., человек, который с оружием защищает Украину, не может быть врагом нашего государства.

"Что касается его ареста, я считаю, что обстоятельства изменились и цена ошибки слишком высока, даже если погрешность очень мала. Если были определенные нарушения, то я не приветствую это. Но в то же время, я признаю, что мне не хотелось бы видеть, что украинцы движутся в направлении России. Что это может быть избирательное правосудие.Очень важно получить в ближайшее время информацию обо всех обстоятельствах задержания этого офицера. Потому, что его интервью направлено на то, что есть определенные сомнения в объективности расследования. Что возможно использование избирательного правосудия к нему. Для нас и солдат, которые защищают и воюют за будущую Украину важно, что они не воюют за такие ценности, как избирательность. Червинский точно не является врагом Украины. Человек, который с оружием защищает Украину, не может быть врагом нашего государства", – добавил Кондратюк.