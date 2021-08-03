"Это моя земля, это не их земля, это никогда не будет российской территорией": Зеленский назвал возвращение Крыма "вопросом времени"
Президент Владимир Зеленский считает, что российские оккупанты не будут умирать за Крым
Об этом президент заявил в интервью каналу "Дом", часть которого выложил в Telegram.
"Я знаю, блокирующие контакты (на оккупированной территории, - ред.), но я уверен, что это не возможно все равно, потому что ты любишь эту страну или не любишь. Вот любишь - ты украинец, не любишь - ты гость, ты путешественник ", - сказал Зеленский.
По его мнению, оккупанты никогда не будут любить Крым, как любят его украинцы.
"Для тебя эта природа - уникальна, для тебя это море - детство, для тебя эти рапаны - они
вкусные, и ты когда их ешь, ищешь там песочек. Потому что в детстве было так - на зубах. Это же невозможно привить, это мое. Я этот Крым знаю. Ходили на Ай-Петри, Кастрополь, Жуковка, палатки, прыгаешь с 14 м со скалы - удивлял свою будущую жену. Тряслись коленки, а я прыгал. Я там жил, это моя земля, а не их ", - заявил президент.
Он заявил, что россиян не будет в Крыму.
"Они не будут здесь, их поколения расти здесь не будут, дети их здесь находятся и умирать они за нашу землю также не будут. Это никогда не будет российской территорией", - сказал Зеленский.
По его словам, нельзя удалить историческую память.
"Нельзя в голову прошить татарам и сказать: " Вас не было, что была депортация - это все придумали ". Невозможно это, и хоть перепишите историю, хоть все города переназовите. Сотрите эту историю. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени ", - подытожил президент.
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