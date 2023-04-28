Об этом информирует Национальный союз журналистов Украины .

"Это моя боль, мое сердце разрывается от того, что я не могу посетить свой родной город. Эта война с 2014 года стала большой трагедией для моей семьи, для всех, кого я люблю, для всей Украины. Музыка, которую я писала там в детстве, и мои счастливые воспоминания о Донбассе – навсегда в моей ДНК и каждой артерии моего тела", – говорит Суворова.

Последний год для Даши как для музыканта стал тишиной и молчанием.

Работу с бахмутской солью выполняет украинский муралист Иван Шульгин: "Города, которые за эти месяцы войны выглядят, как эта разорванная пачка соли, от постоянных обстрелов, взрывов, которые принесли многочисленные разрушения".

Стенопись должна стать отражением идеи "Ирпень и Бахмут – города отважных людей". Во время открытия состоится концерт, на котором Суворова исполнит песню "Муралы" из нового альбома.

Мероприятие состоится в воскресенье, 30 апреля, в 13:00, по улице Шевченко, 4-Г, в городе Ирпень Киевской области.

Фото: Национальный союз журналистов Украины