"Это моя боль": певица Даша Суворова откроет в Ирпене мурал родному городу Бахмуту
В воскресенье, 30 апреля, в Ирпене музыкантка и композитор Даша Суворова откроет стенопись, посвященную ее родному городу Бахмуту
Об этом информирует Национальный союз журналистов Украины .
"Это моя боль, мое сердце разрывается от того, что я не могу посетить свой родной город. Эта война с 2014 года стала большой трагедией для моей семьи, для всех, кого я люблю, для всей Украины. Музыка, которую я писала там в детстве, и мои счастливые воспоминания о Донбассе – навсегда в моей ДНК и каждой артерии моего тела", – говорит Суворова.
Последний год для Даши как для музыканта стал тишиной и молчанием.
Работу с бахмутской солью выполняет украинский муралист Иван Шульгин: "Города, которые за эти месяцы войны выглядят, как эта разорванная пачка соли, от постоянных обстрелов, взрывов, которые принесли многочисленные разрушения".
Мероприятие состоится в воскресенье, 30 апреля, в 13:00, по улице Шевченко, 4-Г, в городе Ирпень Киевской области.
Фото: Национальный союз журналистов Украины
- В столице на фасаде одного из домов появилась огромная стенопись с напоминанием о пленных украинских героях, защищавших город Мариуполь и Азовсталь.
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