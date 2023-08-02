Об этом сообщает Eurosport .

"Это мой путь. Я должен закончить его, это часть моего пути. Когда я завершу, я не знаю, что произойдет. Пожалуй, я пойду другим путем, еще одним. Возможно, я стану главным тренером национальной сборной и буду готовить украинских боксеров к Олимпийским играм, возможно, выдвину свою кандидатуру на пост президента", - сказал Александр Усик.

Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве на Tarczynski Arena, которая вмещает 45 тыс. зрителей.

Даниэль Дюбуа является обязательным претендентом на титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Украинец также владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).