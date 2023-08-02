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"Это мой путь": Усик снова заговорил о президентских амбициях

2 августа, 2023 среда
16:45
Спорт

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что может пойти в президенты после завершения карьеры

Об этом сообщает Eurosport .

"Это мой путь. Я должен закончить его, это часть моего пути. Когда я завершу, я не знаю, что произойдет. Пожалуй, я пойду другим путем, еще одним. Возможно, я стану главным тренером национальной сборной и буду готовить украинских боксеров к Олимпийским играм, возможно, выдвину свою кандидатуру на пост президента", - сказал Александр Усик.

Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве на Tarczynski Arena, которая вмещает 45 тыс. зрителей.

Даниэль Дюбуа является обязательным претендентом на титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Украинец также владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

  • Александр Усик провел предварительный бой 20 августа 2022 года и победил в реванше единогласным решением судей Энтони Джошуа. Украинец также боксировал с британцем в сентябре 2021 года в Лондоне и отобрал у него чемпионские титулы.
  • 14 июля украинский боксер Усик признался, что в будущем хочет стать президентом.
  • 31 июля Теренс Кроуфорд перехватил у Александра Усика лидерство в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring.
Украина
политика
Бокс
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