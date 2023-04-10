"Это мотивирует и обеспечивает надежный тыл военным": полковник Дмитрашкивский о возврате доплат в 30 тыс. грн
Дополнительные выплаты военным позволяют им лучше обеспечивать себя, поэтому это очень важно
Об этом в эфире Еспресо заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашкивский.
"По моему мнению, это очень важно. Это то, что мотивирует людей и обеспечивает им надежный тыл. На своем примере скажу, с того момента как начал служить, я ни разу всю зарплату в полном объеме домой не принес. Все тратится на мои нужды, я никого ничего не прошу. Я думаю, что большинство служащих военных - кто-то заправляет автомобиль, кто-то его ремонтирует", - отметил он.
По словам спикера, автомобили – самый расходный материал, как салфетка в кафе.
"Он не выдерживает 5-7 дней в боевых условиях, некоторые авто и того не выдерживают. Так же и вещи – кто-то хочет форму другого образца, чтобы было удобнее, кто-то хочет качественнее. Одни носки стоят 50 грн, другие – 500. Каждый себя обеспечивает дополнительно такими вещами, которые ему необходимы", - подытожил Дмитрашковский.
- 10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тысяч гривен военным, также доплаты вернут работникам ГСЧС и полицейским.
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