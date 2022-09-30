Это мошенничество и позор. Борис Джонсон потролил речь Путина
Экс-премьер Великобритании заверил, что мир стоит с народом Украины и будет поддерживать, не дрогнув, пока страна не станет целой и свободной
Об этом Борис Джонсон написал в Twitter.
"Владимир Путин, ваша речь — это мошенничество и позор. Мир никогда не должен принять ваши фиктивные референдумы или вашу жестокую и незаконную попытку колонизировать Украину. Мы стоим с народом Украины и будем поддерживать его, не дрогнув, пока его страна не станет целой и свободной", – написал Джонсон.
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- 30 сентября Путин подписал "соглашения" о "вхождении в состав РФ" террористических "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей.
- В речи по случаю "присоединения" российский диктатор, в частности, объяснил нападение на Украину стремлением оградить россиян от "откровенного сатанизма"; он предложил Киеву "прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров".
- Он также обвинил "англосаксов" в том, что они "организовали" взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
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