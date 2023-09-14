"Это мощный удар по РФ": Гуменюк о возвращении "вышек Бойко"

Об этом сообщает Гуменюк в телемарафоне .

"Морально - это очень мощный удар по ним, потому что это подчеркнуло, что Силы обороны могут продвигаться и по морю также, и подходить очень опасно близко к территориям, которые они оккупировали и которые пока считают своими", - сказала Гуменюк.

По словам военнослужащей, еще одним следствием было то, что российские оккупанты потеряли средства, которыми пользовались на этих вышках. На них они размещали аппаратуру для разведки и радиолокации, чтобы обнаруживать и собирать данные о ситуации на поверхности воды.

"Это все сейчас приглушено, прекращено их функционирование. То есть оставили их без звука, без глаз. И это снова ослабление их позиций. Поэтому мы можем теперь там использовать эти мощности для своих нужд, а они их лишены", - добавила спикер.

Что известно про "вышки Бойко"

"Вышки Бойко" - это две буровые платформы, приобретенные Украиной в 2011 году для добычи газа на Черноморском шельфе. Название получили в честь бывшего министра энергетики Юрия Бойко, подозреваемого в коррупции при их закупке. В 2014 году вышки были захвачены Россией во время аннексии Крыма.

С начала полномасштабной войны РФ использовала "вышки Бойко" в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС.

Летом 2022 года, как заявил оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов, украинские Вооруженные Силы нанесли удар по захваченным Россией буровым установкам Черноморнефтегаза, или так называемым вышкам Бойко. Тогда глава Одесской ОВА Сергей Братчук сообщал , что россияне превратили буровые платформы в воинские части, где разместили ПВО и гарнизоны.

27 августа разведка Британии доложила , что Россия и Украина ведут бои за "вышки Бойко" в Черном море.

11 сентября в ГУР сообщили, что Украина вернула под контроль "вышки Бойко" , которые были оккупированы с 2015 года.

Спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал , что береговые ракетно-артиллерийские войска ВМС уже более года контролируют "вышки Бойко". Российские корабли перестали приближаться к ним после уничтожения одного из них.

Подробнее об освобождении – здесь .