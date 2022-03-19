"Это моральная ответственность": в ОП отреагировали на инициативу Польши по "Плану Маршалла №2"
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал "безупречной" инициативу премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого по созданию европейского плана восстановления Украины после войны с РФ
Об этом он написал в Twitter.
"План Маршалла 2.0. Это моральная ответственность тех, кто не хочет стоять рядом, когда ракеты России бьют по нашим городам. Разрушение гражданской инфраструктуры – это война РФ против Украины. Матеуш Моравецкий безупречен в своей инициативе помочь Украине восстановиться. Польша – искренний друг Украины", - отметил Подоляк.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз должен разработать план обновления Украины по аналогии с "Планом Маршалла".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное