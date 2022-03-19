"Это моральная ответственность": в ОП отреагировали на инициативу Польши по "Плану Маршалла №2"

Об этом он написал в Twitter.



"План Маршалла 2.0. Это моральная ответственность тех, кто не хочет стоять рядом, когда ракеты России бьют по нашим городам. Разрушение гражданской инфраструктуры – это война РФ против Украины. Матеуш Моравецкий безупречен в своей инициативе помочь Украине восстановиться. Польша – искренний друг Украины", - отметил Подоляк.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз должен разработать план обновления Украины по аналогии с "Планом Маршалла".