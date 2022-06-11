"Это мне муж подарил": разоблачена жительница Ирпеня, которая совместно с рашистами ограбила десятки жилищ
Правоохранители разоблачили жительницу Ирпеня, которая "сливала" рашистам зажиточные дома и вместе с ними грабила эти дома. У злоумышленницы изъяли вещи, доказывающие ее причастность к похищенному имуществу и коллаборационизму
Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Украины .
"Задокументировали преступную деятельность 45-летней местной жительницы следователи Главного следственного управления вместе с сотрудниками Управления стратегических расследований Киевщины. По этому факту возбуждено уголовное производство. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора", – говорится в сообщении.
Известно, что злоумышленница во время временной оккупации Ирпеня вместе с солдатами РФ похищала вещи владельцев домов.
У женщины дома обнаружили символику страны-оккупанта, а также бытовую и компьютерную технику, велосипеды, мобильные телефоны, ювелирные изделия, парфюмерию, одежду и даже коллекционный алкоголь.
"Фигурантка – местная жительница, которая нигде не работает. Ранее она неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей, в частности из-за конфликтов с соседями и совершения домашнего насилия над своей матерью", – рассказывают в пресс-службе.
Следователям подозреваемая рассказывала о том, что соседи передали ей эти вещи на хранение. Однако во время обыска понятые узнали свои вещи.
"В результате местные жители создали группу в мессенджере, где обнародовали изъятое при обыске у фигурантки имущество. Так следователям сразу удалось установить десятерых потерпевших, дома которых разграбили подозреваемая вместе с оккупантами. Однако количество изъятых вещей свидетельствует о том, что женщина вместе с военными РФ "похозяйничала" не в одном десятке жилищ", – добавляют правоохранители.
Полиция продолжает работу над установлением окончательного количества пострадавших. Вскоре женщине изберут меру пресечения за коллаборационную деятельность и хранение запретной символики.
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