Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Украины .

"Задокументировали преступную деятельность 45-летней местной жительницы следователи Главного следственного управления вместе с сотрудниками Управления стратегических расследований Киевщины. По этому факту возбуждено уголовное производство. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора", – говорится в сообщении.

Известно, что злоумышленница во время временной оккупации Ирпеня вместе с солдатами РФ похищала вещи владельцев домов.

У женщины дома обнаружили символику страны-оккупанта, а также бытовую и компьютерную технику, велосипеды, мобильные телефоны, ювелирные изделия, парфюмерию, одежду и даже коллекционный алкоголь.

"Фигурантка – местная жительница, которая нигде не работает. Ранее она неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей, в частности из-за конфликтов с соседями и совершения домашнего насилия над своей матерью", – рассказывают в пресс-службе.

Следователям подозреваемая рассказывала о том, что соседи передали ей эти вещи на хранение. Однако во время обыска понятые узнали свои вещи.

"В результате местные жители создали группу в мессенджере, где обнародовали изъятое при обыске у фигурантки имущество. Так следователям сразу удалось установить десятерых потерпевших, дома которых разграбили подозреваемая вместе с оккупантами. Однако количество изъятых вещей свидетельствует о том, что женщина вместе с военными РФ "похозяйничала" не в одном десятке жилищ", – добавляют правоохранители.

Полиция продолжает работу над установлением окончательного количества пострадавших. Вскоре женщине изберут меру пресечения за коллаборационную деятельность и хранение запретной символики.

СБУ обнаружила тайник с бланками паспортов СССР украинского образца. Контрразведка определила, что рашисты планировали организовать референдум и выдать паспорта на временно оккупированной территории Киевщины.

Напомним, в КМВА предупредили , что опасность повторного наступления врага на Киев остается.

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