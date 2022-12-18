Об этом понтифик заявил в интервью испанской газете ABC .

"Я не вижу конца в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война. Не будем забывать об этом. Многие руки мешают котел войны. Это глобально. Я думаю, что войну начинают, когда империя начинает ослабевать. И когда есть оружие, которое нужно использовать, испытывать и продавать. На карту поставлено очень много", – заявил он.

В частности, Папа Римский рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский в третий раз направил к нему одного из своих религиозных советников.

"Я на связи, принимаю, помогаю", – добавил он.

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Кроме того, понтифик также рассказал, что на Рождество в качестве подарка хотел бы получить "немного мира".

"Немного мира. Сколько в мире войн! Та, которая в Украине, касается нас больше всего, но давайте вспомним Мьянму, Йемен, Сирию, где они воюют уже тринадцать лет", - заявил епископ, отвечая на вопрос журналиста о подарке на Рождество. .

14 июня глава католической церкви рассказал о своем отношении к русско-украинской войне. Папа Франциск сказал, что нельзя упрощать и делить мир на добро и зло, а нужно задумываться над сложными причинами и интересами тех или иных действий. Папа Франциск до сих пор предполагает, что "Путина могли спровоцировать".

При этом он ни разу прямо не осудил руководство РФ и лично Владимира Путина за вторжение и военные преступления в Украине.

Перед этим Папа Франциск неоднократно высказывался о войне Украины с Россией как типичном двустороннем конфликте, а не как агрессии РФ. Эта война, по его мнению, должна завершиться за столом мирных переговоров .

Вместе с тем, глава Ватикана не принимает приглашение посетить Украину, ссылаясь на слабое здоровье. При этом он совершает длительные заграничные поездки в другие отдаленные страны, например в Канаду.