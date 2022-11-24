Об этом Владимир Зеленский отметил в вечернем обращении 24 ноября.

"Почти каждый час я получаю сообщение об ударах оккупантов по Херсону и другим громадам области. Такой террор начался сразу после того, как российская армия была вынуждена бежать из Херсона. Воевать они не умеют. Единственное, что пока могут – это терроризировать. Либо энергетический террор, либо артиллерийский, либо ракетный – вот это и все, к чему деградировала Россия при нынешних ее руководителях", – сказал он.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина с партнерами ежедневно работает над освобождением нашей земли и надежными гарантиями безопасности. Ведь именно это может оградить наш народ от любых российских эскалаций. И анонсировал вскоре веские новости по этому поводу.

Вечером 24 ноября российские кафиры обстреляли жилой район Херсона, убив по меньшей мере четырех человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb