"Это месть проигравших": Зеленский прокомментировал обстрелы Херсона и анонсировал "веские новости" о гарантиях безопасности для Украины
Удары оккупантов по Херсону и другим громадам области – это месть российской армии, которая должна была бежать из Херсона
Об этом Владимир Зеленский отметил в вечернем обращении 24 ноября.
"Почти каждый час я получаю сообщение об ударах оккупантов по Херсону и другим громадам области. Такой террор начался сразу после того, как российская армия была вынуждена бежать из Херсона. Воевать они не умеют. Единственное, что пока могут – это терроризировать. Либо энергетический террор, либо артиллерийский, либо ракетный – вот это и все, к чему деградировала Россия при нынешних ее руководителях", – сказал он.
Кроме того, Зеленский отметил, что Украина с партнерами ежедневно работает над освобождением нашей земли и надежными гарантиями безопасности. Ведь именно это может оградить наш народ от любых российских эскалаций. И анонсировал вскоре веские новости по этому поводу.
- Вечером 24 ноября российские кафиры обстреляли жилой район Херсона, убив по меньшей мере четырех человек.
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